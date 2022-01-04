«ЕС будет действовать решительно». Боррель предостерег РФ от агрессии против Украины

Европейский Союз будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.



«ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Нынешняя ситуация является угрозой стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона, и ее нельзя обсуждать «без всех заинтересованных сторон за столом», — заявил Боррель в интервью польскому агентству PAP.



Глава европейской дипломатии выступил за участие ЕС в переговорах по так называемым «гарантиям безопасности», которых требует Россия.



«ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны именно с этой целью», — подчеркнул Боррель.



Он отметил, что Евросоюз «поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами», а цель его первой зарубежной поездки в 2022 году — поговорить с украинскими партнерами ЕС об их беспокойстве и о том, что можно сделать для их решения.



«Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои политические и альянсы безопасности или партнерства. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины», — резюмировал Боррель.

Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом 4-6 января. В частности, вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит Донбасс и линию соприкосновения.