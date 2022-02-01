Пленный «ДНР» Григорий Синченко объявил голодовку

Украинец Григорий Синченко, которого незаконно удерживает группировка «ДНР» в СИЗО Донецка, объявил голодовку. Об этом сообщила мать Григория Татьяна Гулевская, передает «Укринформ».



Она сказала, что неизвестна причина, почему Григорий так поступил. По ее словам, боевики, которые удерживают его «на подвале», родным ничего не объясняют.



Григорий Синченко третий раз попал в плен «ДНР». Он с детства имеет инвалидность вследствие заболевания позвоночника, и впервые боевики задержали его в Донецке в 2016 году, когда он приехал туда, чтобы восстановить медицинские документы. В СИЗО его жестоко пытали, в частности, повредив легкие, что в дальнейшем спровоцировало туберкулез.



В декабре 2017 года Синченко был освобожден во время «большого обмена», но через некоторое время он вернулся на оккупированную территорию, чтобы отомстить. В октябре 2019 года его схватили. Он сбежал из СИЗО в конце мая 2020 года, но через месяц снова был задержан.



В конце 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние Синченко является критическим. Она уточнила, что жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. «Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО № 5 имя палача — Стас Кошевой», — рассказала Денисова.