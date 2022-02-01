По Донбассу и Крыму: Украина планирует созвать дебаты в Генассамблее ООН

Украина планирует в феврале созвать дебаты в Генассамблее ООН по ситуации на временно оккупированных территориях. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на брифинге во вторник.



Он отметил, что несмотря на противодействие России, вечером 31 января состоялось заседание Совбеза ООН.



«Несмотря на попытки России заблокировать заседание, преимущественное большинство членов Совбеза выразило нерушимую поддержку Украины. Наши партнеры четко заявили о неприемлемости наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств возле государственной границы Украины и призвали Россию к снижению напряженности», — сказал Николенко.



Украина намерена созвать в феврале дебаты в Генассамблее ООН по вопросам временно оккупированных территорий Украины.



«В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях», — заявил он.



Николенко прокомментировал намерения РФ по проведению 17 февраля брифинга Совета безопасности по вопросам невыполнения Минских соглашений.



«Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта», — заявил он.

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