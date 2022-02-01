Зеленский и Джонсон обсудили сдерживание агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в Киеве обсудили сдерживание России от дальнейшей агрессии.



«Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам встречи.



Таким образом он прокомментировал недавнее заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что в случае вторжения будут введены самые жесткие санкции против России, «как только нога российского солдата пересечет границу».

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