Глава МИД Украины рассказал о новом альянсе с Польшей и Великобританией

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил подробности о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания. Инициатива его создания принадлежит Украине, заявил он на своей Facebook-странице.



«С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.... Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад», — написал Кулеба.



По его словам, этот новый формат является частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины.



«Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества», — отметил глава МИД.



Он уточнил, что новый формат не привязан к локальной географии, поскольку это «объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящихся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовых к конкретным действиям».



«Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистическое осознание угроз безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Объединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом», — подчеркнул Кулеба.



Он добавил, что первое официальное объявление о создании нового формата планировали сделать министерства иностранных дел трех стран 2 февраля в рамках визита главы МИД Великобритании в Киев.



«К сожалению, она заболела ковидом, и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», — пояснил глава МИД.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Киев заявил о выделении финансовой помощи Украине в размере 88 миллионов фунтов стерлингов.



Власть Польши приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.