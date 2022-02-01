«Не надо слов»: Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия отведет войска

Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от украинских границ, что станет важным сигналом к деэскалации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.



По словам президента, сейчас вдоль границ Украины находятся около 100 тысяч российских военных.



«Вообще мы понимаем, что от 35 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся, и сегодня немного больше 100 тысяч российских военных находятся вдоль границ Украины», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что в Украине ожидают шагов РФ по реальному отведению войск.



«Мы очень ждем момента, когда Россия отведет войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ Российской Федерации на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой мощный и важный шаг. Психологически важный не только для народа Украины, но и для Европы и для россиян, которые, я знаю, точно не хотят воевать против Украины и умирать», — заявил Зеленский.

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