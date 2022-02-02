На Донетчине выявили почти 1600 новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1558 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще девять пациентов, а выздоровели 304.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 183 826 человек. Из них 166 404 пациента выздоровели, 5328 — умерли.

По даннным Минздрава, за вторник, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 случаев заражения коронавирусом, что на 4 228 случаев больше, чем днем ранее.