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Донетчина вскоре перейдет в «красную» зону карантина — Минздрав

02 февраля 2022, 11:35

Донетчина вскоре перейдет в «красную» зону карантина — Минздрав

В ближайшее время несколько регионов Украины перейдут в «красную» зону из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в среду.

Он отметил, что как раньше и прогнозировали, новая волна COVID-19 набирает обороты, и количество инфицированных коронавирусом стремительно возрастает. Только за прошлые сутки диагностировали более 35 тысяч случаев ковида.

«Вскоре на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области. В этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация», — сказал Кузин.

Но при этом, по его словам, цифры свидетельствуют, что в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем было во время прошлой волны.

«Но расслабляться не стоит, поскольку пиковые показатели заболеваемости, по нашим прогнозам, придутся на середину февраля. Вскоре штамм "Омикрон" вытеснит вариант коронавируса "Дельта". Мировые тенденции подтверждают, что нужно до восьми недель для распространения нового варианта», — добавил главный санврач.

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