Тысяча за вакцинацию: Кабмин включил в программу подростков и добавил новые направления

Кабинет министров включил в программу выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 подростков от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Об этом в ходе заседания правительства в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он отметил, что в рамках программы «єПідтримка» украинцы уже потратили 2,3 млрд гривен.



«Мы постоянно расширяем функционал, чтобы "єПідтримка" не только помогала бизнесу, но была максимально полезной для людей. Так, люди возрастом старше 60 лет уже могут купить лекарства за эти деньги. Сегодня в программу будут включены подростки от 14 до 18 лет», — сказал Шмыгаль.



Он уточнил, что кроме стандартных целей на спорт, театры, кино, путешествия, средства теперь можно будет потратить на образовательные курсы, школьные принадлежности, канцелярские товары.



«Также мы примем сегодня протокольное решение для расширения возможностей программы для другой категории лиц. Это вакцинированные люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп, которые смогут тратить также ковидные деньги на лекарства и коммуналку, в будущем, когда коммуналка будет подключена в программу», — добавил премьер-министр.



Постановление вступит в силу с 7 февраля.