Тысяча за вакцинацию: В Кабмине раскрыли сроки действия программы

Программа «єПідтримка» по выплате 1 000 гривен вакцинированным от коронавируса украинцам продлится до 18 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба правительства.



В Кабмине напомнили, что официально программа стартовала 19 декабря. Она продлится год — до 18 декабря 2022 года. Реализация программы будут проходить в несколько этапов.



В настоящее время, на первом этапе, получение средств происходит через приложение «Дія». Второй этап, намеченный на II-III квартал этого года, предполагает использование альтернативного оффлайн-механизма. Над этим сейчас работают специалисты. Украинцы, которые не имеют смартфонов, смогут подать обращение, чтобы получить средства оффлайн.



Программой «єПідтримка» на сегодня уже воспользовались 7 миллионов 350 тысяч человек.



За последнюю неделю, с момента, когда появилась такая возможность, они потратили свыше 88 миллионов гривен для покупки лекарств.

Примерно 2 миллиарда гривен из полученных средств украинцы уже потратили.



Как оказалось, самым популярным видом расходов стало приобретение книг. В книжных магазинах граждане оставили 705 миллионов гривен. Немного меньше, 488 миллионов, они потратили на посещение кинотеатров.



Театры, концерты и развлекательные услуги «потянули» на 249 миллионов гривен. Чуть меньше, 242 миллиона, граждане потратили на приобретение билетов на поезда и самолеты. На спорт израсходовано 22 миллиона гривен.

С 19 декабря полностью привитые граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.

Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

С 24 января дважды вакцинированные украинцы от 60 лет могут потратить 1 000 гривен по программе «єПідтримка» на приобретение лекарств.

Перечень услуг, на которые можно будет потратить деньги за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка», будет расширен. В частности, их можно будет потратить на оплату коммунальных услуг.