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Псаки заявила, что США больше не будут называть вторжение РФ в Украину «неизбежным»

02 февраля 2022, 21:52

Псаки заявила, что США больше не будут называть вторжение РФ в Украину «неизбежным»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным». По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом. Об этом передает «РБК-Украина».

«Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение», — заявила Псаки на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский критиковал Запад за заявления о неизбежном вторжении РФ. По его словам, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.

При этом пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что настало время укреплять восточный фланг НАТО на фоне российской угрозы. По его словам, дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины на данный момент не сработал, как это ожидалось.

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