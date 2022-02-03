В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США

Сегодня, 3 февраля, в Украину прибыл очередной, седьмой самолет с военной помощью от США. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



«Седьмая „птичка“ приземлилась в Борисполе. На этот раз — 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное — это не конец! Продолжение следует», — отметил министр.

Предыдущий борт с оборонной помощью приземлился 31 января. Тогда в Украину были доставлены 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

По состоянию на 1 февраля, в совокупности Украина получила примерно 500 тонн оборонного снаряжения от США.