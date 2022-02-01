Украина получила очередную партию военной помощи от США

Вчера, 31 января, в Украину прибыл самолет, на борту которого — очередная партия военной помощи от США. Речь идет о более 80 тоннах боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.



«Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра», — отметил он.



Резников уточнил, что это не последняя поставка вооружения из Штатов. Впрочем, он не стал уточнять, какое именно количество поставок ожидает получить украинское правительство.

«В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США», — подчеркнул министр.