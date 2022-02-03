Украина и Турция подписали соглашение о расширении производства беспилотников

Украина и Турция подписали соглашение, которое предусматривает расширение совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом брифинге в Киеве.



Зеленский отметил, что в ходе встречи особое внимание было уделено сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности.



«Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель — реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов», — сказал президент.

В сентябре 2021 года министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум, согласно которому будет построен совместный центр по обслуживанию и ремонту турецких беспилотников. Следующим этапом планировалось налаживание украинско-турецкого производства БПЛА.