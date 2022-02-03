На Донетчине выделили еще 3,3 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье

В Донецкой облгосадминистрации состоялось первое в 2022 году заседание комиссии по вопросу предоставления денежной компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.



Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, который проводил заседание комиссии, отметил, что в порядке предоставления компенсаций произошли изменения.



«В декабре прошлого года был изменен Порядок предоставления денежной компенсации, начиная с этого года мы будем принимать решения по денежной компенсации также за разрушенное жилье, которое на сегодняшний день уже восстановлено», — сказал Филашкин.



Комиссия решила предоставить денежную компенсацию 17 собственникам пострадавшего от обстрелов жилья из города Авдеевка, поселка Опытное и села Гранитное на общую сумму 3,3 млн гривен.



За 2020-2021 годы Донецкая ОГА провела 22 заседания комиссии, на которых принято решение предоставить денежную компенсацию за разрушенное жилье 510 пострадавшим на общую сумму 113,585 млн гривен, все указанные лица получили денежную компенсацию на карточные счета.

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