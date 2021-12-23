На Донетчине компенсацию за разрушенное жилье получили еще 195 человек

В Донецкой области еще 195 человек, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, получили денежную компенсацию на общую сумму почти 36 млн гривен, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что департамент социальной защиты населения ДонОГА уже перечислил денежную компенсацию пострадавшим.



В целом за 2020-2021 год облгосадминистрацией проведено 22 заседания комиссии, на которых принято решение предоставить денежную компенсацию за разрушенное жилье 510 пострадавшим лицам на общую сумму 113,6 млн. гривен.



«По состоянию на сегодняшний день все указанные лица получили денежную компенсацию на собственные карточные счета», — уточнили в ОГА.

Кабинет министров на заседании 9 декабря 2021 года принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».