YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»

Видеохостинг Youtube заблокировал некоторые каналы группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



В «ЛНР» заявили об удалении «без объяснения причин» каналов «Луганский информационный центр», «ГТРК ЛНР» и «народной милиции».

«Это было сделано крайне бесцеремонно без всяких сообщений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему — непонятно», — заявил главный редактор сепаратистского портала «ЛИЦ» Сергей Мешковой.

В «ДНР» о блокировке каналов «министерства информации» и «народной милиции» сообщил «министр информации» Игорь Антипов.

По его словам, блокировку обнаружили утром 4 февраля. Сейчас оккупационная администрация проверяет, какие каналы еще заблокированы.



Кроме того, YouTube заблокировал каналы «Перший незалежний» и UkrLive, которые связаны с депутатами от пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь».