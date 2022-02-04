На месте модульных городков появятся дома для переселенцев – Верещук

На месте модульных городков для переселенцев планируется строительство многоквартирных домов, которые будут предназначены тоже для переселенцев. Об этом шла речь во время встречи главы Минреинтеграции Ирины Верещук со статс-секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильсоном Анненом.



«У нас есть семь модульных городков в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий. С представителем правительства Германии обсудили помощь немцев в строительстве на месте модульных городков многоквартирных домов для размещения переселенцев», — отметила Верещук.



Она отметила, что кроме собственного жилья, еще одним важным условием интеграции переселенцев является их трудоустройство. Здесь речь идет не только о поддержке бизнеса, тренингах для ВПЛ и активизации местных программ трудоустройства, но и о сотрудничестве между региональными центрами занятости, популяризации предпринимательства, обучении правильному учреждению и развитию собственного дела.