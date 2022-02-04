Украина ожидает приговора суда по делу МН17 до конца года — Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина надеется на вынесение судом в Гааге до конца года приговора по делу о сбитом рейсе МН17 в небе над Донбассом.



Об этом она сказала в ходе встречи с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по сбитию самолета МН17 Титусом Корлецяном.



Венедиктова отметила, что в Офисе генерального прокурора с 2014 года находится филд-офис совместной следственной группы JIT, в котором постоянно работают представители государств-участников международной следственной группы.



По словам генпрокурора, передачей дела в отношении четырех обвиняемых в национальный суд Нидерландов расследование не завершилось ни на национальном уровне, ни международной следственной группой в целом. Сейчас усилия направлены на установление экипажа «Бука» и других лиц, которые отдавали приказы на его перемещение в Украину или способствовали этому.



«Дело MH-17 очень важно для Украины и всего цивилизованного мира. Оно является маркером успешности мирового правосудия и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу о четырех подозреваемых в сбытии самолета. Мы очень благодарны за уровень поддержки, который Украина получает от международных партнеров. Задание украинской прокуратуры вместе с коллегами из других стран установить истину и всех причастных», — резюмировала Ирина Венедиктова.



Докладчик ПАСЕ, в свою очередь, отметил прогресс в деле МН17 и сообщил, что перед визитом в Украину побывал с аналогичной миссией в Нидерландах.