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Суд по МН17: Прокурор требует пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых

22 декабря 2021, 13:35

Суд по МН17: Прокурор требует пожизненное заключение для всех четырех обвиняемых

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малазийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению.

Такую меру наказания запросила в суде прокуратура Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения, передает «Интерфакс-Украина».

Чтение документа длилось три дня. Непосредственно часть, в которой обвинение обосновало свой запрос именно такой меры наказания, продолжалась два часа.

«Убийство и создание условий для крушения самолета, что привело к смерти всех, кто был на борту — это серьезное преступление... Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной крушения самолета, что привело к смерти, и за убийство 298 человек, которые были на борту — чтобы всех приговорили к пожизненному заключению», — зачитала прокурор Манон Риддербекс.

Кроме того, обвинение просит суд принять решение об их аресте. Прокурор напомнила, что еще в начале судебного процесса было сказано, что если они будут приговорены к этой мере наказания, то есть сомнения, что они смогут его отбыть.

В прокуратуре отметили, что Гиркин, Дубинский и Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан. Где проживает Харченко — прокурорам не известно.

«Тем не менее, это не значит, что они продолжат избегать своей ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем. Если суд вынесет приговор, мы сделаем все, чтобы он вступил в силу в Нидерландах или за пределами страны. Поэтому мы требуем, чтобы суд, в случае вынесения приговора, также отдал приказ об их аресте», — заявила прокурор Риддербекс.

По окончании зачитывания обвинительного заключения в судебном заседании был объявлен перерыв до 7 марта 2022 года, когда слово будет предоставлено защите Пулатова, единственного, интересы которого представляют адвокаты из Нидерландов.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — экс-командира боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), основателя военной разведки «ДНР» Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и бывшего коменданта «ДНР» в Константиновке Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Ожидается, что суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.

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