Ощадбанк: На Донетчине ежемесячно будет истекать срок действия 2-3 тысяч карт пенсионеров ВПЛ

В Донецкой области ежемесячно у около 2-3 тысяч карт пенсионеров из категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет истекать срок действия. Такую информацию в филиале Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» предоставили сотрудникам офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



В информации на сайте офиса украинского омбудсмена указано, что общая численность зарегистрированных пенсионеров ВПЛ в Донецкой области по состоянию на 1 января.2022 года составляет 263 962 тыс. человек.



«Количество неполученных карточек, срок действия которых истек во время карантина, по состоянию на 01.01.2022 составляет около 116 тыс. шт. (по состоянию на 01.12.2021 — 114,2 тыс. шт.)», — говорится в сообщении.



По данным Ощадбанка, в течение 2021 года выдано около 48 тыс. карт. В декабре 2021 года для получения карты в учреждения банка в Донецкой области обратилось 10 994 человека, из них по доверенности — 3 494 человека (в ноябре 2021 года — 14 270 человек, из них по доверенности — 2 312 человек).



В январе 2022 года в учреждения Ощадбанка Донетчины обратилось около 4,5 тыс. пенсионеров ВПЛ, из них по доверенности — 1 858 человек.



В банке напомнили, что для получения карты клиенты из числа ВПЛ могут зарегистрироваться в электронной очереди на официальном сайте Ощадбанка или в чат-боте приложений Telegram или Messenger; в контакт-центре по бесплатному номеру. Получить платежную карту банка пенсионеры ВПЛ могут самостоятельно или по доверенности.



Всего на территории Донецкой области функционирует 121 отделение Ощадбанка, из них 22 — в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, а также одно передвижное мобильное подразделение, которое обслуживает прифронтовую зону, одно мобильное отделение в Красногоровке Марьинского района и отделение на КПВВ «Новотроицкое», которое работает каждый понедельник и пятницу.

Ощадбанк объявил, что в последний раз продлил просроченные карты внутренне перемещенных лиц до 1 апреля 2022 года. Однако в банке настоятельно просят пенсионеров получать новые карты — лично или по доверенности.