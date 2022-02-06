Потери Украины в случае вторжения РФ могут составить до 25 тысячи военных — Reuters

Россия располагает примерно 70% боевых сил, которые, по ее мнению, потребуются для полномасштабного вторжения в Украину, и направляет все больше батальонных тактических групп к границе с Украиной. Об этом Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.



За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничном регионе увеличилось с 60 до 83, еще 14 находятся в пути.



По словам чиновников, пик замерзания почвы ожидается около 15 февраля, что позволит российским военным подразделениям пройти по бездорожью на механизированной технике. Такие условия сохранятся до конца марта.



Если бы Россия вторглась в столицу Киев, она могла бы пасть в течение нескольких дней, сказали американские чиновники. В целом, Украина может понести потери от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000 человек, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000 человек, согласно американским оценкам, сказал чиновник.



Полномасштабное вторжение также вызовет бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европе, считает Вашингтон.