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РФ завершает подготовку к вторжению в Украину – WP

06 февраля 2022, 11:41

РФ завершает подготовку к вторжению в Украину – WP

Газета The Washington Post, ссылаясь на «многочисленные источники» из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила утверждения о том, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения». Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Издание приводит оценки, как оно пишет, своих источников в американской разведке, которые утверждают, что «для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой». В статье говорится, что «две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп».

Издание утверждает, что «силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу», при этом «все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах».

Кроме этого, в публикации содержатся утверждения о том, «у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья».

Издание пишет, что «по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам», России для того, чтобы войти в Киев, «понадобится два дня». Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может «привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от возникшего хаоса».

Издание в своем материале ссылается на данные, согласно которым американские официальные представители «обеспокоены тем, что вторжение в тех масштабах, которые обозначены, будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины».

В статье The Washington Post, в числе прочего, содержатся рассуждения о том, что действия России «могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны, они, вероятно, создадут серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет».

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