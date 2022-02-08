Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации со стороны РФ

Самым реалистичным сценарием провокации РФ может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.



По его словам, в настоящее время Россия может попытаться предпринять любую попытку, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.



«Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. В Кремле мечтают о том, что их тут будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии», — сказал Резников.



При этом он подчеркнул, что российский сценарий 2014 года сегодня невозможен.



«Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков", уже невозможно», — сказал он.



Резников сообщил, что на днях прошли учения Нацгвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На следующей неделе в Херсонской области будут проведены маневры по освобождению условно захваченных административных зданий либо подразделений силовых структур.



К категории абсолютно вероятных сценариев министр отнес попытку использования недовольных чем-либо людей.



«А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или политическим устройством людей — такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности», — резюмировал Резников.

Ранее Резников заявил, что угроза значительной эскалации в Украине со стороны России остается низкой.

Он отметил, что в иностранных СМИ могут появляться «разные гипотетические оценки и прогнозы», но Украина располагает «всей полнотой информации» и «реалистично оценивает ситуацию».