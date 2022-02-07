Минобороны оценивает угрозу эскалации как низкую

Угроза значительной эскалации в Украине со стороны России остается низкой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



Он отметил, что в иностранных СМИ могут появляться «разные гипотетические оценки и прогнозы», но Украина располагает «всей полнотой информации» и «реалистично оценивает ситуацию».



«Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — говорится в заявлении Резника.