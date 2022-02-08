Путин готов встретиться с Зеленским, но пока не понимает зачем — Песков

Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее, конечно, никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли Путин к такой встрече.



«Но сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат. Этого понимания пока не вызрело», — добавил он.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил положительный ответ от украинского лидера Владимира Зеленского на предложение организовать двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ.