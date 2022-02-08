Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин готов встретиться с Зеленским, но пока не понимает зачем — Песков

08 февраля 2022, 12:14

Путин готов встретиться с Зеленским, но пока не понимает зачем — Песков

Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее, конечно, никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли Путин к такой встрече.

«Но сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат. Этого понимания пока не вызрело», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил положительный ответ от украинского лидера Владимира Зеленского на предложение организовать двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ. 

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Прочее
Украина-Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
все новости
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
13:44
В Румынию прибыли первые военные для усиления контингента НАТО
13:17
Украина не видит никаких усилий России по деэскалации, заявил Кулеба
12:41
Макрон заявил о достижении цели предотвратить эскалацию в Украине
12:14
Путин готов встретиться с Зеленским, но пока не понимает зачем — Песков
12:12
Макрон сообщил, что Зеленский отозвал закон, который «не соответствовал Минским соглашениям»
11:58
Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет
11:27
Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении убежища
11:25
СБУ разоблачила «военкома ЛНР», который комплектовал НВФ
11:07
РФ понимает, что не может просто игнорировать Нормандский формат — Костин
11:00
На Луганщине за сутки выявили 727 заболевших COVID-19. Умерли 7 человек
10:46
Миссия ОБСЕ потеряла два беспилотника, которые глушили во время полета
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:09
Британия разместит истребители и корабли в Юго-Восточной Европе
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция