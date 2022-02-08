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Макрон заявил о достижении цели предотвратить эскалацию в Украине

08 февраля 2022, 12:41

Макрон заявил о достижении цели предотвратить эскалацию в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон после визита в Москву заявил, что его целью было предотвратить эскалацию конфликта в Украине. Об этом он сообщил телеканалу BFM TV.

По его словам, визит в Москву, где вчера состоялись переговоры французского лидера и президента РФ Владимира Путина, должен служить цели деэскалации конфликта в Украине и открытию новых перспектив. Макрон заявил, что эту цель удалось выполнить.

«Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Для меня эта цель выполнена. Франция укрепила доверие к себе», — подчеркнул президент Франции.

На совместной пресс-конференции с Путиным Макрон сказал, что ближайшие дни будут решающими в вопросе российской деэскалации вокруг Украины. Он уточнил, что необходимо достичь договоренности по конкретным шагам для стабилизации ситуации и достижения деэскалации.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванных французских чиновников написала, что Макрон и Путин договорились о мерах по деэскалации напряженности вокруг Украины. По данным газеты, эти договоренности включают вывод около 30 тысяч российских военных из Беларуси после учений, а также обещание Путина не предпринимать «военных инициатив». Сделка должны быть одобрена Евросоюзом и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает информацию FT о сделке. «Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно», — подчеркнул он.

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Украина-Россия Владимир Путин Эммануэль Макрон деэскалация

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