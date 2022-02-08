Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Украина, действительно, красавица». Зеленский ответил Путину по поводу Минских соглашений

08 февраля 2022, 15:27

«Украина, действительно, красавица». Зеленский ответил Путину по поводу Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина по поводу необходимости выполнения Минских соглашений Украиной.

Накануне Путин заявил: «"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится».

«Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина, действительно, красавица. По поводу "моя", что он говорит по поводу Украины, мне кажется, это уже перебор», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Киеве.

«А что касается "терпи, моя красавица". Я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это — мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы, очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, [которая происходит] с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — добавил Зеленский.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский
Прочее
Россия-Украина Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
11:06
В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
все новости
17:19
Боевики открыли огонь из гранатометов по позициям ООС, без потерь
16:42
Макрон заявил, что в ТКГ внесут прояснения по реализации Минских соглашений
16:25
Боевику «МГБ ДНР» заочно объявлено о подозрении за похищения и пытки людей
16:20
Эстония с Германией передала ВСУ мобильный полевой госпиталь
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
15:41
Зеленский надеется, что встреча «нормандских» советников приблизит саммит лидеров
15:29
Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет стартует в апреле
15:27
«Украина, действительно, красавица». Зеленский ответил Путину по поводу Минских соглашений
15:27
Глава МИД Германии приехала на линию фронта на Донбассе
14:53
Более 1500 заболевших ковидом и 18 умерших на Донетчине за сутки
14:18
Помощь переселенцам, смена места регистрации и не только. В «Дії» появились новые онлайн-услуги
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
13:44
В Румынию прибыли первые военные для усиления контингента НАТО
13:17
Украина не видит никаких усилий России по деэскалации, заявил Кулеба
12:41
Макрон заявил о достижении цели предотвратить эскалацию в Украине
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция