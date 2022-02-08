«Украина, действительно, красавица». Зеленский ответил Путину по поводу Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина по поводу необходимости выполнения Минских соглашений Украиной.



Накануне Путин заявил: «"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится».



«Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина, действительно, красавица. По поводу "моя", что он говорит по поводу Украины, мне кажется, это уже перебор», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Киеве.



«А что касается "терпи, моя красавица". Я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это — мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы, очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, [которая происходит] с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — добавил Зеленский.