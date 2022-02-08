Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе нет.



«Что касается Минских соглашений, живы они и имеют ли какую-то перспективу или нет. Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник поздним вечером.



В этой связи он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что ему не нравится ни один пункт из Минских соглашений. Тогда же Зеленский подчеркнул, что Украина «должна делать что-то, что может деоккупировать наши территории».



«"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится», — подчеркнул Путин.



Он также выразил недовольство тем, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать «с представителями Донбасса» — сепаратистами.



«Записано прямо в пункте 12, в 9, 11, что такие-то вопросы будут "обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий". Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, и не говорить на белое черное, а на черное белое, и работать», — заявил Путин.



Кроме того, президент РФ обвинил украинскую власть в курсе «на демонтаж Минских договоренностей».



«Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, "формула Штайнмайера", когда мы согласились с некоторыми поправками в Минские договоренности и пошли на определенные уступки. Но даже эти позиции, изложенные сегодняшним президентом Федеративной Республики Германия, — а он тогда был министром иностранных дел ФРГ — не исполняются», — перечислил свои претензии российский президент.



Он напомнил, что нынешнее руководство Украины шло на выборы «под лозунгом решения вопроса на Донбассе мирным путем».



«Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», — резюмировал Путин.