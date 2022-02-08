Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля

Ощадбанк с 1 апреля собирается заблокировать просроченные карты внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету «Мой счет». Однако все пенсионные выплаты будут накапливаться до прохождения идентификации в банке.



Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ответ министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«1 апреля 2022 года АО „Государственный сберегательный банк Украины“ прекращает предоставлять возможность использовать платежные карты внутренне перемещенных лиц, обслуживаемые по тарифному пакету „Мой счет“, срок действия которых истек во время карантина (то есть до 31 марта 2021 года). Пенсионные средства будут накапливаться до прохождения идентификации», — указано в сообщении.



В министерстве напомнили, что Ощадбанк продлил срок действия таких карт в связи с опасной эпидситуацией из-за COVID-19 до времени, когда началась вакцинации населения.



«Конечно, в течение двух лет обозначенные клиенты Ощадбанка могли получить перевыпущенные карты. Однако далеко не все их владельцы в силу различных объективных и субъективных обстоятельств воспользовались данной возможностью. Поэтому указанный банк, учитывая наличие информации о случаях мошенничества третьих лиц с таким типом карт, решил восстановить относительно их привычные процедуры продления срока действия», — пояснили в Минреинтеграции.



Кроме того, министерство разработало план шагов, направленных на прекращение с 1 апреля 2022 года дальнейшего продления действия «просроченных» карт «Ощадбанка», и внесло изменения в регуляторные правительственные постановления.



«Таким клиентам из внутренне перемещенных лиц важно знать, что пенсионные средства на их счетах накапливаются в Ощадбанке и находятся в безопасности; после прохождения физической идентификации в банке, накопленные средства будут доступны для использования; до времени идентификации начисленные пенсионные выплаты будут накапливаться на индивидуальных счетах, они останутся вашей собственностью», — подчеркивают в Минреинтеграции.



В ведомстве пояснили, что со времени прекращения пенсионных выплат на неподконтрольных территориях (с августа 2014-го), остались и ни разу не обращались на подконтрольной территории по поводу возобновления таких выплат почти 118 000 человек.



Обращается внимание на то, что родственники умерших ВПЛ не имеют возможности зарегистрировать и получить свидетельство о смерти клиента банка, чем беспрепятственно может воспользоваться доверенное лицо, сняв средства со счета этого клиента с помощью платежной карты. Есть существенные риски в том, что информация о доверенностях, выданных за границей, в частности на территории РФ, отсутствует в Едином реестре доверенностей.



В министерстве отметили, что в последнее время растет количество обращений представителей жителей неподконтрольных территорий со статусом ВПЛ в Ощадбанк с заверенными нотариально в России доверенностями.



Сейчас идет работа над возможными вариантами решения проблемы. В частности, это открытие отделений Ощадбанка на всех открытых КПВВ и физическая идентификация клиентов с выдачей новых карт. Также рассматривается вариант прекращения на время операции Объединенных сил обслуживания банком по доверенностям, нотариально заверенным в РФ и выданным третьим лицам ВПЛ или клиентам, получающим пенсию и денежную помощь за счет средств госбюджета, но не имеющим статус внутренне перемещенного лица, и зарегистрированным на неподконтрольной Украине территории.

Ощадбанк в декабре 2021 года сообщил, что в последний раз продлил действие карт переселенцев, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года.