Луганщина переходит в «красную» зону карантина

Три области Украины переходят в «красную» зону эпидемической опасности с 11 февраля. Такое решение приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.



«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей», — написал Немчинов.

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