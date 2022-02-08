Луганщина переходит в «красную» зону карантина

Три области Украины переходят в «красную» зону эпидемической опасности с 11 февраля. Такое решение приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей», — написал Немчинов.