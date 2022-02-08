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Более 34 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

08 февраля 2022, 08:10

Более 34 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 случая заражения коронавирусом, что на 10 975 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 15 193 пациентов, умерли 255 человек. Вчера госпитализировали 2 168 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 341 790 человек. Из них выздоровели 3 696 285 пациентов, а умерли 101 647 человека.

Вчера вакцинировались 63 919 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 478 008 человек, из них получили первую дозу — 15 478 006 человек, получили две дозы — 14 809 443 человека. Получили дополнительную дозу — 20 875 человек, бустерную дозу — 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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