Министр соцполитики рассказала о специальных субсидиях для жителей прифронтовой зоны Донбасса

Для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения на Донбассе, правительство предусмотрело специальную субсидию, которая составляет 1500-1700 гривен. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телеканала «Дом».



Она отметила, что в результате боевых действий в прифронтовых населенных пунктах люди остались без газоснабжения и отапливают дома электрообогревателями.



«К примеру, линия разграничения в Донецкой и Луганской областях. Мы увидели, и об этом говорила [глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Ирина Андреевна Верещук, что там люди не имеют ни газового, ни электроотопления. Потому что там все было разрушено. И мы сделали исключение, и всем населенным пунктам, которые находятся на линии разграничения, дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. То есть они обогреваются электрообогревателями. И мы им предоставили такую возможность. А это 1500-1700 гривен», — сказала Марина Лазебная.



По ее словам, сейчас активнее этой субсидией пользуются в Донецкой области.



«Донецкая область уже пользуется этим механизмом. Луганская — еще не так, но мы будем работать с администрациями, чтобы они помогли людям. Потому что государство приняло решение, а нужно, чтобы местные власти помогли людям получить эту субсидию, которую им предоставило государство», — подчеркнула глава Минсоцполитики.

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