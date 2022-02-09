Пациенты с симптомами COVID-19, гриппа и ОРВИ могут открыть е-больничный дистанционно

Теперь у пациентов с признаками гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций есть возможность открыть электронный больничный без визита к врачу. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



По его словам, соответствующий приказ был разработан в ведомстве.



«Данный приказ — продолжение наших управленческих решений, которые помогают уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, испытывающих наибольшую нагрузку в связи с особенностью штамма „Омикрон“», — пояснил министр.



Если у пациента имеются симптомы гриппа, COVID-19 или других ОРВИ, он может обратиться по телефону к врачу и проконсультироваться по поводу лечения.



В ходе консультации врач может составить заключение о временной нетрудоспособности на 5 дней. Этот вывод — основание для открытия электронного больничного.



Если же болезнь продлится дольше вышеназванного срока, то пациенту придется прийти к врачу на осмотр. Тогда он получит новое медицинское заключение и продлит е-больничный.



«Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусом или ОРВИ», — подчеркнул глава Минздрава.



Ранее, чтобы получить е-больничный, требовался обязательный визит к врачу.