Пациенты с симптомами COVID-19, гриппа и ОРВИ могут открыть е-больничный дистанционно

Теперь у пациентов с признаками гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций есть возможность открыть электронный больничный без визита к врачу. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, соответствующий приказ был разработан в ведомстве.
«Данный приказ — продолжение наших управленческих решений, которые помогают уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, испытывающих наибольшую нагрузку в связи с особенностью штамма „Омикрон“», — пояснил министр.
Если у пациента имеются симптомы гриппа, COVID-19 или других ОРВИ, он может обратиться по телефону к врачу и проконсультироваться по поводу лечения.
В ходе консультации врач может составить заключение о временной нетрудоспособности на 5 дней. Этот вывод — основание для открытия электронного больничного.
Если же болезнь продлится дольше вышеназванного срока, то пациенту придется прийти к врачу на осмотр. Тогда он получит новое медицинское заключение и продлит е-больничный.
«Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусом или ОРВИ», — подчеркнул глава Минздрава.
Ранее, чтобы получить е-больничный, требовался обязательный визит к врачу.
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