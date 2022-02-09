Кризис между Украиной и РФ должен разрешиться с помощью дипломатии — Кулеба и глава МИД Испании

Кризис между Украиной и Россией еще может быть урегулирован дипломатическим путем. Такое мнение высказали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на совместной пресс-конференции в Киеве в среду.



Глава испанского МИД напомнил, что ЕС согласовал санкционный пакет, который будет введен в случае нападения России на Украину. Эти санкции являются предостережением для РФ, поэтому не будут вводиться заранее, пояснил он. Альбарес подчеркнул, что нынешний кризис необходимо решать с помощью диалога.



«Сейчас время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности», — сказал он.



Кулеба высказал согласие со своим собеседником, отметив, что санкции являются частью дипломатического способа урегулирования.



«Я хочу подтвердить слова Хосе Мануэля о том, что действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути», — сказал глава МИД.



При этом, отметил Кулеба, позиция Украины также заключается в том, что Россия заслуживает дополнительных санкций за массовую паспортизацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.