Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕС не считает вероятным наплыв беженцев из Украины в случае новой агрессии РФ — Боррель

09 февраля 2022, 12:51

ЕС не считает вероятным наплыв беженцев из Украины в случае новой агрессии РФ — Боррель

ЕС не считает вероятным сценарий, по которому вследствие агрессии РФ против Украины Европа столкнется с потоком украинских беженцев, и с пониманием относится к просьбам Киева избегать такой нервной риторики. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает «Укринформ».

Именно так Боррель ответил на вопрос, что ЕС намерен делать, если в Украине повторится сценарий бывшей Югославии, из которой вследствие войны выехали около 10% населения.

«Вы просчитываете худший сценарий... Но украинцы — это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. У нас есть несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы будут желать уехать в Европу — они свободны от виз. Но мы, безусловно, не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий», — отметил дипломат во время дискуссии в рамках «Бесед Жана Монне» под эгидой посольства Франции и Атлантического совета в Вашингтоне.

«Кстати, я бы сказал, чем больше мы будем орать — "О боже, миллионы украинцев придут в Европу!", — тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний», — добавил Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос модератора, не такое ли послание украинские власти пытаются сейчас донести до американской стороны и до международных медиа, Высокий представитель ЕС заметил, что это предостережение со стороны Украины понятно.

«Они не говорят нам, чтобы мы не беспокоились. Они говорят — будьте обеспокоены, но старайтесь контролировать ваши нарративы. Потому что эти нарративы наносят им финансовый ущерб. Совершенно нормально, что украинцы обеспокоены финансовыми последствиями даже не войны, а только этих разговоров о войне. Они страдают финансово. Капитал — это такая вещь, которая исчезает очень быстро», — сказал Боррель.

Он напомнил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 17 млрд евро финансовой помощи для развития экономики и повышения устойчивости. За прошедшие недели Еврокомиссия вышла с предложением выделить еще около 1,5 млрд евро для стабилизации экономики в условиях спровоцированного Россией кризиса. По словам Высокого представителя, ЕС будет продолжать поддерживать Украину, процессы реформ и демократические преобразования.

Читайте также:

Кризис между Украиной и РФ должен разрешиться с помощью дипломатии — Кулеба и глава МИД Испании

Еще по теме

Люди
Жозеп Боррель
Прочее
российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
08:21
«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
16:22
В Донецке эвакуировали людей из-за обнаружения «подозрительного» предмета
16:10
«ДНР» экспортировала товаров на 640 миллионов долларов в прошлом году
все новости
12:51
ЕС не считает вероятным наплыв беженцев из Украины в случае новой агрессии РФ — Боррель
12:46
Большинство европейцев назвали вероятной войну между РФ и Украиной в 2022 году — опрос
11:53
Пациенты с симптомами COVID-19, гриппа и ОРВИ могут открыть е-больничный дистанционно
11:43
Кризис между Украиной и РФ должен разрешиться с помощью дипломатии — Кулеба и глава МИД Испании
11:32
Комиссия по реализации норм международного гуманитарного права в Украине возобновила работу
11:23
Срок использования тысячи гривен «єПідтримки» продлят до 9 месяцев
11:02
Кулеба призвал ЕС наложить санкции на РФ за раздачу паспортов на Донбассе
10:42
СБУ во время учений на Донбассе обнаружила настоящий тайник с боеприпасами
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
10:19
На Донетчине — 1881 новый случай COVID-19 и 8 умерших
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
09:33
В Польшу прибыли 4 самолета с американскими военными
09:32
Шольц пообещал сенаторам США остановить «Северный поток-2» в случае вторжения РФ в Украину
09:22
Риск нового вторжения РФ в Украину растет — Столтенберг
08:52
Госэкоинспекция оштрафует «Азовсталь» на миллион гривен
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция