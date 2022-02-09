В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации со свободой передвижения миссии в ОРДЛО

Руководитель СММ ОБСЕ посол Халит Чевик заявил, что ситуация со свободой передвижения миссии в ОРДЛО ухудшилась. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания ТКГ в среду.



По его словам, посол Чевик охарактеризовал ограничения СММ в отдельных районах Луганской области словом «блокада», при этом представители ОРЛО пояснило эти ограничения «заботой о безопасности членов миссии».



«Любопытно, что в ответ на обвинения луганского оккупационного "министра" Дейнего в нежелании СММ идти на контакт с "властями" "республик", Чевику пришлось напомнить, что СММ ОБСЕ не может иметь официальных контактов с самопровозглашенными образованиями, которые не признаны ОБСЕ. Это вызвало возмущение "министра" из Донецка Никаноровой, которая фактически признала, что ограничения для работы миссии с безопасностью никак не связаны: "пока вы не начали диктовать нам условия и ультиматумы, у вас проблем с передвижением не было"…», — написал Гармаш на своей странице в Facebook.