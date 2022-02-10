В Белом доме отрицают подготовку к эвакуации американцев из Украины — СМИ

В Белом доме заявляют, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.



«Мы постоянно оцениваем развивающуюся ситуацию в сфере безопасности и планируем ряд непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это делаем, но для ясности мы не планируем массовую эвакуацию американских граждан из Украины, — сказал собеседник. — Президент Байден ясно дал понять, что мы считаем, что американцам, находящимся в Украине, было бы разумно покинуть Украину».



«Это многоцелевые силы, обученные и оснащенные для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии и обеспечению уверенности союзников по НАТО», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос о сообщении, что планируется эвакуация.

Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для оказания помощи в эвакуации. По данным газеты, часть войск, перебрасываемых из 82-го воздушно-десантного корпуса, начнет создавать контрольно-пропускные пункты и палаточные городки на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к оказанию помощи американцам.



На этой неделе президент США Джо Байден посоветовал американцам, находящимся в Украине, покинуть страну.