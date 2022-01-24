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На фоне военных угроз: Госдеп США сокращает персонал посольства в Украине и разрешил выезд госслужащих

24 января 2022, 08:54

На фоне военных угроз: Госдеп США сокращает персонал посольства в Украине и разрешил выезд госслужащих

Госдепартамент США принял решение о сокращении численности своего посольства в Украине в связи с «военными угрозами» со стороны России и выезд госслужащих и обязательный выезд членов их семей. Об этом говорится в сообщении дипредставительства.

Вчера, 23 января, Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется».

При этом в обнародованном ведомством заявлении гражданам США, находящимся в Украине, посоветовали подумать над тем, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами.

В заявлении Госдепартамента указано, что на фоне растущих «угроз военных действий», распространения коронавирусной инфекции, а также «уровня преступности и гражданских волнений», которые происходят в разных регионах Украины, включая Киев, действий, «перерастающих в насилие», гражданам Штатов рекомендуют не посещать страну.

Впрочем, представитель Госдепа в общении с журналистами заявила, что посольство в Киеве будет открыто и сокращение численности персонала не является эвакуацией. По утверждению официальных лиц, данный шаг рассматривался некоторое время, и он не отображает снижение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Что касается американских госслужащих, то в их отношении Госдеп дал разрешение на добровольный отъезд («санкционированный отъезд») и приказал выехать членам семей («обязательный отъезд») госслужащих из посольства в Киеве.

«Санкционированный отъезд дает сотрудникам возможность выехать по желанию, то есть их отъезд не обязателен. А вот обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы те покинули страну.

Статус распоряжения об отъезде из посльства США будет пересмотрен не позднее 30 дней», — говорится в обнародованном сегодня утром пресс-релизе диппредставительства.

Телеканал CNN в субботу сообщил, что посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить отъезд части сотрудников и членов их семей.

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