Десятый самолет с боеприпасами прибыл из США в Украину

Вслед за девятым самолетом с военно-технической помощью от США вечером 9 февраля в Украину прибыл десятый самолет с боеприпасами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



«Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для украинской армии пока что», — написал он в Twitter.



Общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины в 2021 году составил 650 миллионов долларов, это больше, чем когда-либо начиная с 2014 года.

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