«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд

За минувшие сутки, 9 февраля, в отдельных районах Донецкой области выявили 2 064 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли два человека, выписаны после выздоровления 204 пациента.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 137 249 заболевших COVID-19. Из них 111 048 человек выздоровели, летальных случаев — 9 591. Продолжают болеть 16 610 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 114 случаев пневмоний, из них госпитализировано 76 человек. Всего на лечении находится 999 пациентов с пневмониями, в том числе 437 на кислородной поддержке (+22 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



На подконтрольной «ДНР» территории фиксируют более двух тысяч новых заболевших COVID-19 третий день подряд.