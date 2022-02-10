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«Таких прецедентов нет»: Министр образования заявил, что нельзя признавать дипломы, выданные в ОРДЛО

10 февраля 2022, 19:22

«Таких прецедентов нет»: Министр образования заявил, что нельзя признавать дипломы, выданные в ОРДЛО

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что нельзя признавать дипломы, выданные в ОРДЛО, потому что подобных прецедентов нет в мире. Об этом он сказал на брифинге в Полтавской облгосадминистрации 10 февраля.

«Когда, возможно, появятся в законе о техобразовании квалификационные центры, которые смогут признавать профессиональные квалификации — это одно. Но признавать высшее образование, имея университеты, перешедшие на легальную территорию Украины, сегодня учат, имеют статус перемещенных университетов, нельзя. Как мы будем смотреть в глаза тем преподавателям, тем коллективам, которые перешли с оккупированных территорий. Это очень тонкий механизм», — сказал Шкарлет.

Он заявил, что на сегодняшний день нет однозначного решения, но признать дипломы, выданные террористическими организациями, невозможно. По его словам, нужно искать другой механизм привлечения молодежи из ОРДЛО, показывая важность и развитие Украины, ее преимущества.

«Мы не признаем дипломы, иначе это будет катастрофа», — подчеркнул министр образования.

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