Вопрос открытия КПВВ на Донбассе стал темой встречи Верещук с главой ОБСЕ

Министр иностранных дел Польши — глава ОБСЕ Збигнев Рау, прибывший в Украину с визитом, и вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обсудили проблемы с пересечением линиии соприкосновения жителей ОРДЛО, передает «Дом».



«Сегодня мы говорили о тех проблемах, которые беспокоят громады, общественные группы, чрезвычайно уязвимые, которые беспокоят нас как государство в целом. Речь идет о тех вопросах, которые изложены в тематическом докладе СММ ОБСЕ "Ограничение свободы передвижения гражданского населения через пункты пропуска вдоль контактной линии и влияние на гражданское население", который был в конце 2021 года представлен», — рассказала Верещук.



Она обратила внимание на то, что сейчас на линии соприкосновения работают только два КПВВ: «Станица Луганская» — в Луганской области и «Новотроицкое» — в Донецкой области, остальные блокируются со стороны группировок «Л-ДНР», поэтому поток людей через линию соприкосновения в период с 1 ноября 2020 года по 30 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 95%.



Глава Минреинтеграции подчеркнула, что ограничения в свободе передвижения усложняют или делают невозможными получение гражданами Украины, проживающими в ОРДЛО, необходимых услуг, пенсий и т. д.



Министр отметила, что встреча с главой ОБСЕ была плодотворной, и она надеется на определенные сдвиги.



«Мы все эти вопросы комплексно обсудили. Получили заверения в безусловной поддержке именно украинской позиции и Украинского государства. Господин Рау после визита в Украину будет посещать Москву, где будет разговаривать с российскими визави. Мы подняли те вопросы, которые сегодня не решены, приоретизировали их. Очень надеемся, что после визита в Москву г-н Рау получит новую карту с теми вопросами, которые нужно реализовать совместно», — добавила Верещук.



11 февраля глава ОБСЕ планирует посетить Станицу Луганскую на Донбассе.