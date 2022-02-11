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«Уехать сейчас же»: Байден призвал американцев покинуть Украину

11 февраля 2022, 08:17

«Уехать сейчас же»: Байден призвал американцев покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. При этом он исключил отправку войск для эвакуации граждан США. Такие заявления Байден сделал в четвег в интервью NBC News.


«Американские граждане должны уехать сейчас же», — сказал Байден.

«Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может пойти с сумасшедшей быстротой», — подчеркнул президент США.

На вопрос, какой сценарий может побудить направить войска для спасения американцев, покидающих Украину, Байден ответил: «Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга. Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо».

В четверг Государственный департамент опубликовал предупреждение о том, что США «не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине». Госдеп предупредил, что регулярные консульские услуги, в том числе помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут «серьезно затронуты».

Согласно оценке американских военных и разведки, сообщает NBC News, российские военные могут начать полномасштабное вторжение с танками, которые потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов.

Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для оказания помощи в эвакуации. По данным газеты, часть войск, перебрасываемых из 82-го воздушно-десантного корпуса, начнет создавать контрольно-пропускные пункты и палаточные городки на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к оказанию помощи американцам.

На этой неделе президент США Джо Байден посоветовал американцам, находящимся в Украине, покинуть страну.

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