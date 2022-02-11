Пушилин не исключил ввод российских войск на Донбасс

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не исключил сценарий, при котором регулярные российские войска могут зайти на Донбасс.



По его словам, это возможно в случае «полномасштабного наступления» со стороны Украины.



«Такое решение должно быть принято самой Россией. Я бы такого не исключал с учетом того, что на территории Донбасса проживают уже более 700 тысяч граждан РФ, которые получили документы», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не рассматривают военный путь решения конфликта на Донбассе.