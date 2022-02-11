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США намеренно озвучивали тревожные разведданные о планах РФ против Украины — CNN

Обновлено
11 февраля 2022, 16:42

США намеренно озвучивали тревожные разведданные о планах РФ против Украины — CNN

Разведка США намеренно предоставляла Белому дому рассекреченные данные о сценариях эскалации РФ против Украины. Это являлось частью плана по сдерживанию Кремля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников американской администрации.

По информации источника в Белом доме, есть признаки того, что данная стратегия сработала. Утверждается, что президента РФ Владимира Путина удалось застать врасплох.

При этом перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США привели к тому, что спецслужбам РФ пришлось сетовать на разоблачение их планов.

В связи с этим в Москве могут задуматься, получится ли у них воплотить планы агрессивного характера и сохранить это в тайне.

Впрочем, данная стратегия стала причиной возникновения конфликтов с американскими СМИ, отмечает CNN. Белый дом не давал каких-либо доказательств своих заявлений. Информация поступала в виде заявлений от разведки, а чиновники просили журналистов, чтобы те сообщали эти данные без необходимых подтверждений.

Москва направляет все больше военных и техники к границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже не дожидаясь завершения Олимпиады-2022. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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