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Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент

11 февраля 2022, 12:47

Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент

Москва направляет все больше военных и техники к границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже не дожидаясь завершения Олимпиады-2022. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

По его словам, Штаты продолжают «сворачивать» свое посольство в Украине. В связи с этим Блинкен вновь повторил призыв Госдепартамента к гражданам США, чтобы те немедленно покинули Украину.

«Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Мельбурне.

«Как мы уже говорили раньше, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе и во время Олимпиады», — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. При этом он исключил отправку войск для эвакуации граждан США.

Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для оказания помощи в эвакуации. По данным газеты, часть войск, перебрасываемых из 82-го воздушно-десантного корпуса, начнет создавать контрольно-пропускные пункты и палаточные городки на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к оказанию помощи американцам.

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