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Данилов: Оснований для эвакуации документов украинских госорганов на сегодня нет

11 февраля 2022, 19:42

Данилов: Оснований для эвакуации документов украинских госорганов на сегодня нет

На сегодня нет оснований для вывоза документов украинских госорганов из-за возможного вторжения России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в Харькове.

«На сегодняшний день нет оснований, чтобы вывозить сейчас, эвакуировать документы, о которых вы говорите. Если такие основания будут, соответствующие органы, соответствующие структуры сразу же будут работать в соответствующем направлении», — сказал Данилов.

Он отметил, что все госучреждения работают в соответствии с регламентами, подготовленными на случай различных вариантов развития событий.

«Каждое учреждение знает, что ему делать в случае "А", в случае "Б", в случае "С". Все понимают, как им двигаться. На сегодняшний день никто никуда не двигается. Потому что оснований для этих процессов на сегодняшний день, на 11 февраля 2022 года, мы не видим», — добавил секретарь СНБО.

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