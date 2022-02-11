Могут быть ракетные удары: США призывают американцев покинуть Украину в ближайшие два дня

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине 20 февраля. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает CNN.



«Любой американец в Украине должен покинуть страну как можно скорее и в любом случае в ближайшие 24-48 часов. Очевидно, что мы не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет. Но риск теперь достаточно высок, а угроза достаточно непосредственна, и этого требует благоразумие», — сказал Салливан.



По его словам, атака России может начаться с ракетных ударов.



«Если российская атака на Украину продолжится, она, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые, очевидно, могут убить мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение, очевидно, будет связано с наступлением крупных сил», — заявил Салливан.



В то же время он добавил, что неясно, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении в Украину.



«Я хочу быть предельно ясным. Окончательное решение еще не было принято президентом Путиным, но у нас есть достаточный уровень беспокойства, основанный на том, что мы видим на местах, и на том, что обнаружили наши разведывательные аналитики», — сказал Салливан.



Советник Байдена сказал, что существует «весьма реальная возможность» того, что Россия будет действовать военными средствами, но не может точно сказать, когда и как.



«Я не буду вдаваться в разведывательные данные, но если вы посмотрите на силы как в Беларуси, так и в России по ту сторону украинской границы с севера и с востока, россияне в состоянии развернуть крупную военную операцию в Украине сегодня», — резюмировал Салливан.