США эвакуируют дипломатов и приостанавливают консульские услуги в Украине

Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Учреждение также приостанавливает предоставление консульских услуг. Об этом сообщает посольство США в Украине.



«Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что основная команда посольства останется в Украине.



В свою очередь, Государственный департамент сообщил 12 февраля, что распорядился выслать большинство американских сотрудников из посольства в Киеве в связи с сохраняющейся угрозой российских военных действий.



«Граждане США не должны путешествовать в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или другой частный транспорт», — заявили в ведомстве.



Начиная с воскресенья, 13 февраля, Госдепартамент приостанавливает предоставление консульских услуг в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций.